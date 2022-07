À Wavre, le P’tit Cirq’ en Palc est de retour pour une semaine dédiée au cirque

Le P’tit Cirq’en Palc, c’est un festival des écoles de cirque amateurs, un projet organisé par l’École de cirque du Brabant wallon et soutenu par la Ville de Wavre.

La caravane du festival s’installera à Wavre du 3 au 10 juillet pour sa résidence et son festival qui aura lieu le week-end des 9 et 10 juillet.

Mais avant cela, le P’tit Cirq’en Palc propose quatre stages de découverte ou de perfectionnement et cela commence déjà ce 1er juillet avec un stage de trapèze de trois jours, animé par Mathilde Clapeyron, de la Compagnie Épissure, au presbytère du parc Nelson Mandela. PAF : 100 €.

Suivra, samedi, un stage de cercle métallique organisé à l’IPES (avenue Bohy) sous la direction de Jente Besters. Seule condition : mesurer au moins 1,45 m . PAF : 40 €. Deux autres stages, samedi aussi, sous la direction de Claudio Casaccia, au parc Mandela pour découvrir la grimpe d’arbres en toute sécurité. PAF : 40 €. Les inscriptions doivent se faire via le site du P’tit Cirq’en Palc.

Dans le parc Mandela

À partir de lundi, le P’tit Cirq’en Palc sera en résidence et cela concernera 80 jeunes mordus de cirque venus des quatre coins du pays. Ils seront réunis pour une semaine au parc Mandela, pour de la découverte, du perfectionnement, des rencontres avec des artistes, de la création artistique et bien entendu du fun. Ils seront répartis en trois groupes - les Emballés, les Akros, les Volants - qui correspondent aux âges, niveaux techniques des jeunes qui participent à la résidence.

L’ultime temps fort est le festival qui se tiendra dans le parc Mandela les 9 et 10 juillet et proposera de nombreux spectacles issus de la résidence, des spectacles d’écoles de cirque amateur et des spectacles de compagnies professionnelles.

À noter que le mercredi 6 juillet, les participants du P’tit Cirq’en Palc paraderont sur le marché de Wavre pour promouvoir le festival qui aura lieu le week-end.