Ittre, village du théatre et des arts

Concentré sur trois jours, le festival profitera du chapiteau installé sur la plaine du contournement pour permettre aux familles de venir découvrir tout un univers musical et théâtral.

Découvertes, rencontres et convivialités sont à l’affiche de ce festival.

Celui-ci veut contribuer à la visibilité des artistes locaux, du Brabant wallon et des compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La grand place, lieu d'accueil festif et convivial

Le festival est gratuit et ouvert à tous. Propositions insolites, activités gratuites pour petits et grands mais aussi, découvertes gustatives Ittroises.

Le festival sera théâtralement plus ouvert avec un mixte de spectacles jeune public (mais qui plairont aux grands) et de spectacles pour adultes (qui pourront être vus par les plus jeunes).

Comme chaque année, tous les styles seront abordés pour que le public s’y retrouve et fasse des découvertes.

Au programme : concerts, pièces de théâtre, et démonstrations, le tout sur trois sites différents : la Grand’ Place, le théâtre de la Valette et le chapiteau Vivre en fol Cie.

Plus d'informations et réservations sur le site d'Ittre Tourisme.