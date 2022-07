Le Brabant wallon fera vérifier la procédure de subvention des bâtiments scolaires

Au conseil provincial du Brabant wallon de jeudi soir, le collège provincial a annoncé qu'il avait mandaté un avocat afin de faire vérifier la procédure d'octroi de financements et subventions exceptionnels du plan d'investissement dans les bâtiments scolaires, dans le cadre du plan de reprise et de résilience (PRR) européen.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a récemment communiqué sur les projets retenus dans ce cadre, et aucun des dossiers introduits par la province du Brabant wallon n'a été retenu. L'avocat désigné par le collège provincial sera chargé de vérifier dans un premier temps la régularité de la procédure en se procurant toutes les pièces utiles, et le député provincial Marc Bastin a indiqué que le Brabant wallon n'hésitera pas à introduire un recours si cela s'avère nécessaire.

Dans le cadre d'une question d'actualité, la conseillère provinciale MR Laurie Semaille a interpellé le collège sur le fait qu'aucune subvention n'a été attribuée pour les dossiers introduits par la Province, ce qui fait à nouveau du Brabant wallon le parent pauvre de ce plan, alors que les besoins d'investissements et d'amélioration énergétique des bâtiments scolaires sont importants.

La province du Brabant wallon avait soumis des dossiers à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d'obtenir des subventions pour la rénovation de bâtiments de l'IPET de Nivelles, du bâtiment du Quai aux Huîtres de l'IPES de Wavre, du bâtiment central du CEPES de Jodoigne, d'un bâtiment de l'EPM de Nivelles, et des internats filles et garçons de l'IPET de Nivelles. La réponse à ces demandes était attendue pour le mois de mars et finalement, elle est arrivée cette semaine, sans qu'aucun projet provincial soit retenu.

"Le Collège a procédé à la désignation d'un avocat afin de pouvoir, dans un premier temps, demander la communication de l'ensemble des documents, décisions et pièces utiles pour la prise de connaissance du dossier et l'objectivation de la situation. Et, dans un second temps, conseiller le Brabant wallon sur les meilleures suites à donner à cette décision. Nous n'hésiterons pas à introduire un recours si cela devait s'avérer nécessaire", a précisé le député provincial Marc Bastin (MR).