Genappe : Un Maillon fort de la mobilité douce

Dans le cadre du budget participatif 2021 de la Ville de Genappe, l'asbl Le Maillon avait rentré un projet d'installation d'une borne de réparation de vélos à proximité de son local, situé sur le RAVeL, rue de la Forge, à Bousval : "Cette borne permet de réaliser toutes les réparations de base sur un vélo. Il est possible de le surélever, des clés sont à disposition ainsi qu'une pompe. Cette borne permet de rendre le cycliste plus autonome", signale Brice Dedeurwaerdere, responsable du Maillon, un bikepoint, soit un point de repère pour cyclistes.

Pour permettre aux cyclistes de mieux se repérer, un panneau d’information avec le plan de Bousval est installé à proximité des installations. Il comprend également des valves avec toutes les informations utiles pour les deux roues.

Ce dimanche 3 juillet, le Maillon organisera le Marathon VTT des 4 Bras en collaboration le GAL (Groupe d'action locale) du Pays des 4 Bras. Les distances sont de 98 km, 75 km et 43 km au départ de la rue de la Station, à Genappe. "Ces parcours ont été dessinés à 85 % en dehors des routes", signale Brice Dedeurwaerdere.

Le Maillon a récemment été récompensé aux Trophées Incidences en terminant à la troisième place de la catégorie "associations" : "Nous avions introduit un projet appelé "Upcycling Together" qui consiste à donner des cours de réparation de vélo et aussi à réaliser des objets de décoration avec les vélos inutilisables. Nous devons maintenant mettre ce projet en place et acheter du matériel pour pouvoir le développer."