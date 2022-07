Il viole une dame de 66 ans : il prend deux ans de prison ferme

Claudine (prénom d'emprunt) accepte de reconduire chez lui un Grézien (30 ans) qui est dépourvu de voiture. Elle lui laisse le volant. L’auto-stoppeur s’arrête en chemin et la viole.

On est dans la nuit du 20 au 21 février 2020. Claudine (prénom d’emprunt), 66 ans, a passé la soirée chez son fils et dans une pizzeria où l’on n’a pas bu que de l’eau minérale. De retour chez elle à Néthen (Grez-Doiceau), elle se trouve nez à nez avec Serge (prénom d’emprunt), un Grézien de 30 ans qui lui demande de le ramener à sa maison. Elle accepte à condition que ce soit lui qui conduise.

Chose dite, chose faite, sauf que l’auto-stoppeur s’arrête en chemin et la viole.

En tout état de cause, Serge arrive chez lui. Claudine repart vers Néthen, mais elle provoque un accident. La police constate qu’elle est en soutien-gorge, pieds nus, du sang sur la veste.

Elle explique avoir été agressée sexuellement et blessée au vagin.

L’auteur des faits est rapidement identifié. Privation de liberté, perquisitions, audition. Il parlera d’un petit jeu de séduction de la part d’une femme qui, à l’entendre, était consentante et même motivée puisqu’il y avait longtemps qu’elle n’avait plus eu de relation sexuelle.

Pour le parquet, il n'y a eu aucun consentement de la part de la victime qui a été " tétanisée, sous le choc, comme paralysée. Le légiste a constaté plus de deux grammes d'alcool dans le sang, ce qui peut expliquer l'absence de trace de lutte. Ce taux d'alcoolémie ne permet pas de donner un consentement libre et éclairé."

Une peine de trente mois de prison avec sursis probatoire fut requise, lors de l’audience du 1er juin dernier, avec interdiction de tout contact avec la victime et suivi spécifique pour les auteurs de délit à caractère sexuel.

"Je vais plaider l'acquittement avec beaucoup de confiance."C'est en ces termes que Me Deutsch entama sa plaidoirie. "Prudence, on est en train de vivre dans une société qui fait des présomptions de culpabilité en matière de relations sexuelles. Cela me fait peur. Je suis content de ne pas avoir 18 ans."

Une plaidoirie qui n’a pas fait mouche : le tribunal a condamné le prévenu à deux ans de prison ferme, avec interdiction des droits civils et politiques pour cinq ans.