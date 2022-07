Afin de réduire les déchets organiques, la ville de Tubize offre deux poules par ménage

Depuis plusieurs années déjà, la commune de Tubize organise un don de poules pour les citoyens désireux de réduire leur quantité de déchets organiques. Il est donc possible d'envoyer un formulaire de candidature jusqu'au 31 juillet afin de peut-être devenir l'heureux propriétaire de deux poules pondeuses.



"Nous lançons cette action à chaque début d'été. Les personnes intéressées par l'idée doivent s'inscrire sur une liste. J'envoie ensuite une charte comprenant différents critères que doivent remplir les futurs acquéreurs." explique Myriam Hubert, adjointe à l'échevine de l'Environnement, Sandrine Dumonceau, à la ville de Tubize.



La charte comporte une liste de renseignements à fournir tel que les coordonnées, la superficie de l'espace, des photos du poulailler qui accueillera les futurs pensionnaires, etc.



"Depuis l'année passée et plus encore cette année, avec la nouvelle réglementation en matière d'adoption des animaux, nous portons une attention particulière au bien-être des animaux que nous fournissons aux citoyens. Il est donc impératif que toutes les conditions soient réunies afin de rentrer dans les critères de recevabilité de la charte".



Poules de luxe



L'échevinat de l'environnement fait appel aux agriculteurs de la région pour se fournir en poules. "Chaque année, nous lançons un appel d'offres afin de trouver nos poules. Nous exigeons que celles-ci aient été élevées en plein air afin de garantir la qualité et le bien-être de l'animal. Nous sélectionnons également deux races différentes afin que chaque foyer puisse bénéficier de deux poules différentes dans son jardin."



L'échevinat acquiert 100 poules maximum, ce qui limite le nombre à 50 foyers par an. "Cela varie en fonction de la demande des citoyens et de la recevabilité de leur dossier. L'année passée, 20 foyers ont reçu leurs poules. Cette année, nous avons déjà envoyé 30 exemplaires de la charte."



En plus des deux poules, un sac de 5 Kg de graines est offert par la commune.



Les inscriptions se font via mail à l'adresse de l'échevine : sandrine.dumonceau@tubize.be, jusqu'au 31 juillet.



Les poules pourront ensuite être récupérées au marché matinal de Tubize du 25 août prochain.