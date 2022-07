Hécatombe en BAC1 psycho à l’UCL: un problème de financement selon la FEF et l’AGL

La Fédération des étudiants francophones (FEF) et l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) se sont jointes au Bureau des étudiants de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCLouvain pour dénoncer le manque de financement de l’enseignement supérieur.

Les deux organisations regrettent les sorties médiatiques de l’UCLouvain et de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) sur le très faible taux de réussite en Bac1 de psychologie.

Seuls quatre des 751 étudiants inscrits ont réussi au terme de la session de juin, ce qui représente un taux de réussite de 0,53%, selon les chiffres avancés par le Comac, mouvement étudiant du PTB. L’UCLouvain et la ministre, de leur côté, relativisent ces chiffres.

Ce taux d’échec élevé s’explique par un manque de moyens, financiers et humains, pour assurer un encadrement et des évaluations pédagogiques innovantes et adéquates, estiment la FEF et l’AGL dans un communiqué commun. Pour les représentants des étudiants, l’UCLouvain tente de justifier et de normaliser l’hécatombe de la première session.

Les organisations étudiantes réclament un véritable refinancement public de l’enseignement supérieur et une révision du mode actuel de l’allocation budgétaire par enveloppe fermée.

La ministre et les autorités universitaires tiennent les étudiants pour seuls responsables de cette situation, déplorent l’AGL et la FEF. L’année passée, face à un taux d’échec de 0,7% selon les chiffres du Comac, ces dernières avaient déjà tiré la sonnette d’alarme sur le manque de ressources disponibles pour l’enseignement supérieur.