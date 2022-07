Le bouledogue mord un policier : "lâche le chien" a-t-il crié à un de ses potes à l’intérieur de l'appartement

Selon son avocat, Simon F. n’était pas en état de se trouver dans le prétoire le 17 juin au cours de laquelle Isabelle Reusens, l’avocate des deux policiers et de la zone Brabant wallon Ouest, déroula le film d’une intervention sollicitée par une voisine du précité.

Les faits ont lieu le 22 novembre 2021 vers 17 h 30. Les policiers sont appelés parce qu’une musique tonitruante s’échappe d’un appartement de Tubize. Simon F. accepte de modérer le son, mais ce dernier reprend de plus belle une heure plus tard.

Les policiers Jérôme M. et Sylvain G. sont accueillis par une bordée d’invectives et d’insultes par un homme qui, au propre, a pris de la bouteille et leur claque la porte au nez. Il la rouvre aussitôt et il repousse Sylvain vers l’escalier. Jérôme vole à son secours et se fait tordre le poignet alors que Simon crie "Lâche le chien" à un de ses potes qui se trouve à l’intérieur de son appartement. Ce n’est pas un petit roquet mais un bouledogue qui obéit et enfonce ses crocs dans un mollet de Sylvain. Simon rentre dans l’appartement et en sort porteur d’un couteau avec lequel il menace les policiers.

L'un d'eux dégaine son arme et enjoint au trublion de déposer le couteau, ce qu'il fait alors qu'appel est lancé à des renforts. Six hommes arrivent et maîtrisent la situation. Sylvain sera amené aux urgences où le mollet sera recousu. Incapacité de trois jours pour un homme qui déclara "J'ai cru que j'allais mourir". L'avocate demanda au tribunal la désignation d'un expert chargé de déterminer la hauteur du préjudice qui est estimé à 15 000 euros. Sylvain a depuis lors une peur panique des chiens.

Le tribunal inflige un an de prison avec sursis et amende de 800 euros avec sursis pour moitié.