Tubize : la ressourcerie Restor collecte objets réutilisables et encombrants

Les Tubiziens peuvent faire appel à la ressourcerie gratuitement pour faire enlever leurs objets réutilisables et encombrants. Textiles, électroménagers, meubles, livres, vaisselle, etc., l'entreprise Restor, en partenariat avec la ville de Tubize, s'occupe de vos encombrants pour un maximum de 3 m3 par trimestre et par foyer, dans une proportion minimum 25% d'objets réutilisables.



Fondée à l'initiative des CPAS de Tubize, Braine-le-Château, Ittre et Rebecq; de l'AID BW et de l'AID coordination, l'entreprise Rappel qui s'occupent de la ressourcerie Restor, est active dans la collecte, la revalorisation et la revente d'objets en tous genres.



Le but premier de ce service est de donner une seconde vie aux objets, mais également de contribuer à l'amélioration de l'environnement, au développement durable, à une économie circulaire et plus verte.



La ressourcerie Restor est située rue de Bruxelles 189 à Tubize. Elle est ouverte du mardi au samedi entre 10 h et 18 h. Pour faire enlever vos objets et encombrants, contactez le 02/355.07.49 ou rendez-vous sur le site.