Une motion votée à Waterloo pour protester contre les nuisances des avions

La commune de Waterloo a confirmé mardi que le conseil communal a adopté lundi soir une motion contre l'usage intempestif de la piste 01 de Brussels Airport par les avions. Lors des atterrissages sur cette piste, une partie du Brabant wallon dont la commune de Waterloo est survolé à basse altitude, engendrant des nuisances dénoncées depuis plusieurs années. La motion waterlootoise proposée par la majorité MR et sur laquelle seul l'opposition Ecolo s'est abstenue, demande l'arrêt des vols de nuit, une limitation de la capacité de l'aéroport et la poursuite de la mise en oeuvre des astreintes à l'encontre du Gouvernement fédéral.

Cette motion vise en réalité l'application sans délai de la décision rendue par la Cour d'appel de Bruxelles le 22 octobre 2020. "Dans un État de droit, respecter et faire appliquer les décisions de justice, c'est tout simplement respecter la démocratie ! (...) Même s'il faut encore du temps pour trouver une solution structurelle, nous sollicitons la mise en œuvre immédiate de toutes les mesures qui font consensus parmi les associations de riverains et les parties en cause", indique la députée bourgmestre Florence Reuter.

Le texte voté lundi soir pour 26 conseillers communaux sur 31 va être adressé par courrier au Premier ministre ainsi qu'aux ministres compétents. Ceux qui l'ont adopté demandent notamment l'instauration de la nuit aérienne de 22h00 à 7h00 durant laquelle aucun mouvement aérien ne peut se faire au départ et à l'arrivée de Brussels Airport, de fixer la limitation annuelle de l'aéroport à maximum 220.000 mouvements, d'interdire ou limiter à Brussels Airport certaines catégories d'avions dont l'émission acoustique dépasse certains seuils en raison de leur modèle ou de leur vétusté, de continuer de mettre en œuvre les astreintes telles que prononcées dans les divers jugements rendus à l'encontre du gouvernement fédéral dans cette affaire, et de créer un fonds d'indemnisation en vue de fournir des solutions d'isolation des bâtiments survolés.