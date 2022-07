Brabant wallon : voici les prénoms les plus donnés dans votre commune (INFOGRAPHIE)

Emma et Gabriel ont été les prénoms les plus donnés en Wallonie en 2021. Mais dans le Brabant Wallon, les tendances divergent. Détails par entité.

Olivia et Noah. Voici les deux prénoms qui ont été les plus populaires auprès des parents belges pour leurs nouveau-nés de 2021. Une troisième année consécutive de sacre pour Olivia, et une percée pour Noah qui chipe la place à Arthur, en tête durant trois années.

À Bruxelles, ce sont Lina et Mohamed qui ont été le plus plébiscités. En Wallonie arrivent en tête Emma et Gabriel. Dans le Brabant Wallon, ce ne sont pourtant pas les prénoms qui ont séduit le plus. Statbel a livré ce mercredi les détails par entité des prénoms les plus donnés entre 2012 et 2021… et force est de constater que la Jeune Province a fait preuve d’originalité.

©IPM

Côté garçons, Arthur a rencontré un franc succès et a été le prénom le plus donné ces neuf dernières années entre autres à Waterloo, Braine-l’Alleud (ex aequo avec Hugo), Rixensart, Ottignies-Louvain-la-Neuve. À Wavre, c’est Lucas qui l’emporte. Louis, Gabriel et Victor se retrouvent également à la première place dans plusieurs entités brabançonnes.

Chez les filles, à chaque ville ses tendances. À Wavre, les parents ont préféré le prénom Chloé ces dernières années. À Braine-l’Alleud et Waterloo, Victoria. À Nivelles, Camille et Lucie. À Tubize, Emma. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, Alice. Certains prénoms en dehors des podiums régionaux réalisent également une percée dans certaines communes : Zoé à Court-Saint-Étienne, Léa à Jodoigne et Manon à Chastre.