Un distributeur de billets neutre arrive à Hélécine

Bonne nouvelle du côté d'Hélécine où les autorités ont rebondi sur l'opportunité d'installer un nouveau point de retrait d'argent. C'est à l'initiative des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, que la société Batopin déploie un nouveau réseau optimisé de points cashs, répartis de façon équilibrée sur le territoire et installés là où les citoyens utilisent réellement de l'argent liquide. "L'ensemble des distributeurs propres aux quatre grandes banques disparaîtront progressivement pour faire place à ces points cashs neutres mieux répartis, indépendants des enseignes des quatre banques, et facilement reconnaissables grâce au logo Bancontact", indique le bourgmestre d'Hélécine Pascal Collin.

Une concertation entre la commune d’Hélécine et la société Batopin a eu lieu afin d’identifier le lieu le plus judicieux, compte tenu des besoins locaux pour l’implantation du point cash.

"Vu la phase 2 des aménagements des abords de l’église Saint-Sulpice de Neerheylissem qui s’opère actuellement, on a montré un intérêt visant à faire installer par la société Batopin le kiosque GAB (Guichet automatique bancaire) sécurisé à proximité de la cure de cette même église."

Le 22 juin dernier, le conseil communal a approuvé les termes de la convention avec Batopin. "Nous estimons que l'argent liquide garde toute son importance car il aide bon nombre de personnes à gérer leurs finances. C'est aussi l'ultime recours lorsque la technologie fait défaut. Le cash n'a donc certainement pas dit son dernier mot. L'expression 'retirer de l'argent au Bancontact' est toujours bien présente dans l'esprit des Hélécinoises et des Hélécinois. Le choix était donc logique et évident. Nous sommes soucieux d'offrir à la population hélécinoise un service qui sera apprécié à sa juste valeur."

Actuellement, seule la Poste dispose d'un point retrait. Mais "ce distributeur de billets risque tôt ou tard de disparaître. Raison pour laquelle la commune ne pouvait louper cette opportunité, d'autant plus que nous étions en pleine phase d'aménagement des abords de l'église Saint-Sulpice. On fait d'une pierre deux coups !"

Quant à l’avenir du bureau de Poste lui-même, à ce stade, aucune information n’est disponible.