Braine-l'Alleud: Fête Nationale et feu d’artifice sur le site du Paradis

Grosse fête (nationale) le mercredi 20 juillet à Braine-l’Alleud. Comme tous les ans, la commune organise ses festivités nationales sur le site du Paradis, à quelques encablures du centre-ville.

Au menu : des animations pour les enfants et les adultes, de quoi se nourrir au gré des foodtrucks (thaï, vietnamien, libanais, frites, burgers, ribs, bagels, pâtes, crêpes, glaces, etc.), un espace détente et un feu d’artifice à bruit contenu (jusqu’à 80 décibels maximum) avec vue sur le lac, dès 22 h 15. Tout est gratuit, sauf nourriture et boissons bien évidemment.

Toutes les animations sont gratuites

Les plus jeunes pourront jouer aux bulles de savon, au tir à l’arc, au pont de singe et l’accrobranche, faire du cirque et se grimer, jouer aux échecs ou à des jeux en bois et d’autres, géants. Le soir, place au bal aux lampions animé par les DJ Justin, Makii, le duo Houseleggers et Simon B, entre 17 h et 1 h du matin.

Pour s’y rendre, la commune conseille d’utiliser les parkings situés à maximum 15 minutes à pied du site du Paradis : parking des Arts, parking de la Goëtte, Gare (P1 et P2 exceptionnellement gratuits), piscine communale, route de Piraumont. Sachez encore que la route de Piraumont sera mise en sens unique dans le sens chaussée d’Ophain vers le boulevard de l’Alliance. Le Clos du Sadin sera quant à lui inaccessible, sauf pour les riverains, dès 17 h.