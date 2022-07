Braine l'Alleud : Vers un été culturel, jeune et chargé

Un été chargé en activités, expositions, cinémas, etc., pour les plus jeunes !

Si ce premier week-end de juillet a été plus qu'animé avec une exposition consacrée à Julos Beaucarne proposée à la bibliothèque communale, des ateliers d'arts plastiques ou de danse ainsi que des concerts sur place Baudouin 1er, ce n'est que le début d'un été chargé, avec notamment les opérations Place aux artistes et Place aux jeunes portées par la Province, en collaboration avec les communes. Cette semaine par exemple, il y aura des séances de lectures à la bibliothèque. Et ce vendredi 8 juillet, la première séance de Cinéma sous les étoiles est programmée à l'école Le Grand Frêne, à Ophain. On y projetteraLe Sens de la fête, le film réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache dans lequel on pourra notamment revoir Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche.

Ce samedi, la maison de la Laïcité proposera également au plus de 12 ans de découvrir l’Alugami. D’autres ateliers, et de nouvelles séances de cinéma auront lieu tout au long du mois de juillet. Le dernier jour du mois, les curieux pourront ainsi participer à une balade sonore et visuelle, au départ du pôle culturel (l’École des Arts) pour découvrir Braine-l’Alleud autrement durant 2 heures et demi.

Et pour le mois d’août, on repart dans le même schéma : ateliers danse, séances de lecture dans les parcs, concert accordéon et violoncelle, pièces de théâtre. L’ensemble de ces activités d’été, avec les dates, les adresses et les numéros pour s’informer est détaillé sur le site Internet communal www.braine-lalleud.be. La programmation a été établie par la commune avec différents partenaires locaux comme Arti’Zik, Le Prisme, l’École des Arts, l’Académie de musique.