Nivelles : Logistics, la CGSLB seule contre les autres

La CGSLB s'estime victime d'intimidations de la part des autres syndicats, dans le dossier social de Logistics Nivelles. Elle pointe ses confrères FGTB/SETCA/UBT/CNE/CSC, et dit avoir signé la Convention de fermeture contre son gré, considérant qu'un certain nombre de choses pouvaient encore être facilement améliorées. "Mais à un moment, même en cas de désaccord, il faut pouvoir faire des concessions pour ne pas risquer de tout perdre."

Ses représentants se battent aujourd'hui pour être présents dans la cellule de reconversion pour les travailleurs. "Certes, dans cette négociation, le Syndicat libéral a souvent défendu des points de vue en opposition avec certaines autres délégations syndicales et la direction, et ceci de manière très volontariste, dans l'unique intérêt des travailleurs. Nous pouvons concevoir que cela ait pu agacer l'employeur et les autres syndicats. Nous l'avons néanmoins toujours fait, selon nos convictions […]

Aujourd’hui, les autres organisations syndicales semblent vouloir régler leurs comptes en tentant de bloquer la présence de la CGSLB dans la Cellule de Reconversion mise en place par le Forem et destinée à accompagner et aider le personnel licencié de Logistics Nivelles dans ses recherches d’emploi. La CGSLB s’insurge contre le dictat imposé par ses confrères et veut faire valoir ses droits. Tant les textes (décret) que l’usage récent assure à la CGSLB une présence dans cette cellule, en rapport avec sa représentativité dans l’entreprise (soit un accompagnateur pendant 6 mois)."