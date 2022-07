Ottignies : un terrain de foot transformé en aire de jeu les dimanches

Chaque dimanche, du 10 juillet au 28 août, de 11 h à 18 h, l’Herbi-Fun vous accueille sur le terrain de football du centre sportif de la plaine des Coquerées afin de profiter des jours ensoleillés, en famille ou entre amis.

Sur le site, plusieurs installations et animations auront lieu. On retrouvera notamment deux terrains de badminton, deux terrains de mini volley, un terrain de mini foot, un parcours de croquet et divers jeux en bois géants.

De 14 h à 16 h, des animations pour les enfants seront proposées par le Centre de Formation Sportive (CFS).

Restauration et rafraîchissements seront disponibles à la terrasse du club house du terrain.

Rendez-vous rue des Coquerées au niveau du numéro 50 A, à Ottignies à partir de ce dimanche.