Une parcelle agricole expérimentale à Ittre pour lutter contre l’érosion des sols et la contamination des eaux de surface

En descendant la rue Basse-Hollande à Ittre, on peut apercevoir depuis peu, un panneau indiquant une “parcelle agricole expérimentale”. Le champ de maïs en question, sert de lieu d’expérimentation en vue de créer un outil de gestion hydrologique en vue de la lutte contre l’érosion des sols et la contamination des eaux de surface. Un projet de recherche en cours depuis 2020 et qui est financé par la Région wallonne.

Pourquoi cet outil ?

L’érosion des sols est un phénomène naturel, mais celui-ci s’intensifie et dépasse le rythme de formation des sols dû notamment au dérèglement climatique. Cela entraîne des dégâts sur les récoltes, mais également autour des champs à cause des coulées boueuses de plus en plus intenses.

Cet outil a pour objectif de mettre à disposition des conseillers agricoles et des agriculteurs, un outil opérationnel d’aide à la décision (OAD) permettant aux différents acteurs du monde agricole d’adapter les choix d’aménagements et ceci en vue de limiter l’érosion mais également la polution des eaux à causes des produits phytosanitaires (pesticides, etc.).

Quelles pratiques de culture ?

À Ittre, deux pratiques sont à l’essai : la technique dite de Sous-semis, une technique qui consiste à semer entre les rangs de maïs, une plante secondaire. Deux plantes sont utilisées pour cela : le trèfle ou la fétuque (graminée). Ces deux plantes, ont pour caractéristique, de protéger le sol et de favoriser l’infiltration de l’eau.

Seconde pratique, le Strip-till qui consiste à travailler uniquement la ligne dans laquelle seront semés les grains de maïs. Cet outil à tendance à moins perturber le sol, limitant ainsi sa sensibilité à l’érosion.

©S.C.

Résultats attendus

Le projet financé par la Wallonie et mis en place par différents acteurs tel que l’UCLouvain, l’Uliège, la CRA-W (centre de recherche agronomique de Wallonie) et le CIPF (centre indépendant de promotion fourragère), s’étend du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. L’objectif étant de créer une base de données bibliographiques accessible en ligne concernant les pratiques culturales innovantes ainsi que les techniques permettant de réduire le ruissellement et les coulées de boue. Viendront compléter ceci : plusieurs rapports et revues scientifiques concernant les trois années d’expérimentation.

Plus d'informations sur le site du projet.