Après 2 ans d’absence, le Niv’Estival revient le 21 juillet avec des groupes locaux, des food trucks et un repas "à la belge".

AuNiv’Estival : fête nationale, musique locale et mesures pour réduire les nuisances sonores

En 2020 et 2021, faute de pouvoir rassembler du monde sur la Grand-Place en raison de la pandémie de Covid-19, il n’y a pas eu de fête pour marquer le 21 juillet dans le centre de Nivelles. Mais cette année, Nivelles en Fête est dans les starting-blocks pour relancer cette tradition, et des synergies sont prévues avec les commerçants puisque le 20 juillet est un mercredi, jour où les food trucks de Nivelles Village attirent des centaines de gourmets dans le centre-ville.

La programmation musicale qui a été élaborée fait la part belle aux groupes locaux. On y retrouvera L’Air de Rien à 17 h 30, Melting-Potes à 19 h, Pink Factory à 20 h 30, puis Saule qui fera sans doute monter l’ambiance d’un cran à partir de 22 h. Big Fiesta prendra le relais à 23 h 30 avec des reprises festives et déjantées, et la nuit se prolongera avec les DJ de Dubsiders.

De quoi danser jusqu’à 3 h 30 du matin mais comme on le lira ci-contre, des mesures spécifiques ont été prises pour limiter les nuisances sonores.

La scène sera un peu avancée puisque des échafaudages ont été montés pour réaliser des travaux sur les toitures du palais de justice, mais elle restera orientée vers le piétonnier, comme les années précédentes. Les food truck, eux, déménageront donc temporairement vers le parking dit de la Goutte, devant l’hôtel de ville. Exceptionnellement, Nivelles Village sera ouvert jusqu’à minuit.

Le jeudi 21 juillet, Niv’Estival se poursuivra en mode plus calme, dans le cloître de la collégiale qui peut accueillir jusqu’à 250 personnes. Comme en 2019 avec le repas "moules-frites" qui avait eu beaucoup de succès, Nivelles en Fête proposera en continu, de midi à 20 h, un repas "À la Belge, une fois". En conjuguant ici aussi la fierté nationale et une sensibilité résolument locale, puisque ce sont deux commerçants du centre-ville qui ont été choisis pour fournir la nourriture et assurer le service.

Les convives auront en effet le choix entre des produits de la mer - assiette du pêcheur ou plateau de fruit de mer - proposés par la Poissonnerie Saint-Pierre ou les brochettes cuites au barbecue par la boucherie artisanale "Chez Dimi&Yas".

Attention, les réservations sont obligatoires et elles sont prises directement auprès de ces commerçants : 067 41 07 97 pour les produits de la mer, et 0490 19 47 25 pour le barbecue.

Les responsables de Nivelles en Fête concèdent n’avoir pas sollicité d’autres commerçants du centre-ville pour l’organisation de ce repas, la qualité des produits proposés par les deux artisans choisis étant bien connue des Aclots. Mais ceux qui voudraient relever le défi de ces repas servis en continu dans le cloître lors des prochaines éditions peuvent se faire connaître…

Les convives qui mangeront à l’ombre des tours de la collégiale le 21 juillet le feront dans une ambiance guinguette et au son d’un jazz-band.

Des mesures pour limiter les nuisances sonores

Pour limiter les nuisances inhérentes à ce genre de manifestations festives, la Ville a pris quelques mesures dont la limitation stricte des décibels que produira le matériel de sonorisation, le 20 juillet en soirée. C’est que lors d’éditions précédentes, il y avait eu quelques plaintes et on sait que cette fois, les DJ se mettront aux platines de 1 h 30 à 3 h 30 du matin…

"Le son sera limité à 90 décibels acoustiques, confirme le bourgmestre Pierre Huart. On a imposé cette limitation, et nous avons demandé qu'un appareil enregistre les données en continu pour éviter que le son soit diminué lorsque la police vient sur place pour faire une remarque, puis rapidement remonté après le contrôle. Cette règle de 90 dB (A) est déjà appliquée ailleurs, notamment en Flandre."

Une autre nuisance classique des soirées en plein air qui se prolongent, c’est la production de déchets divers. Nivelles en Fête a décidé de ne pas relancer l’expérience des gobelets réutilisables. Par contre, des poubelles seront ajoutées dans le centre-ville, avec un système de tri. Ce sont donc les fêtards qui devront faire le (petit) effort de ne pas jeter leurs gobelets par terre.

"Nous n'avons pas opté pour l'utilisation de gobelets réutilisables parce que ce n'est pas une obligation pour l'instant, et qu'on s'est surtout focalisé sur la programmation, affirme l'échevin des Fêtes, Benoit Giroul. Mais nous allons retravailler le sujet pour l'avenir."