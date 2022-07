Des clients agressifs à cause de bus annulés dans le BW : "on craint pour la sécurité des chauffeurs", alerte un syndicat

"On craint pour la sécurité des chauffeurs", annonce le ton grave Alain Maetens, permanent de la CGSBL. Selon le syndicat libéral, les conducteurs brabançons du réseau Tec font face à une recrudescence d'agressivité de la part de clients. La cause particulière identifiée par le syndicat : la suppression de trajets. "Les chauffeurs sont en première ligne. Ils reçoivent les plaintes des clients face aux lignes annulées. Avec les chaleurs et avec l'horaire de vacances, certains clients deviennent agressifs", alerte le délégué, qui compte 81 parcours annulés ce vendredi dans la Jeune Province et un chiffre similaire ce lundi.

Selon le syndicat libéral, la nouvelle limitation à 9 remplacements par jour pour le réseau brabançon génère de facto davantage de suppressions de bus. En effet, une fois qu'un chauffeur est absent, ce dernier est remplacé… mais pas toujours. Une fois le quota de neuf remplacements atteint, des lignes sont supprimées en cas d'absentéisme. "La solution serait de faire marche arrière : quand quelqu'un tombe malade, les chefs de dépôt prennent contact avec les personnes en congé et trouvent des volontaires, peu importe le nombre. La plupart du temps, le système fonctionnait bien", indique le syndicaliste. "On redoute de nouvelles agressions physiques. Il y a eu trois au mois de juin dernier", dénonce Alain Maetens. Début juillet, les chauffeurs brabançons se sont pour rappel mis en grève pour dénoncer une agression dans un bus à Ottignies.

À cause de la pénurie, indiquent les Tec

Du côté de la société wallonne de transport, on dit ne pas constater à l'heure actuelle d'"augmentation anormale de l'agressivité", mais on dénonce les faits : "chaque agression est une agression de trop", souligne le porte-parole, Stéphane Thiery.

Sans parler des surcoûts engendrés par le rappel de personnes en congé, les Tec justifient la limite journalière à neuf remplacements par des questions de pénurie du personnel. "Il n'est pas facile de recruter, et surtout dans le Brabant wallon. Cette règle de remplacement permet lisser les absences et de préparer la fin de l'année." Explications : tous les conducteurs rappelés ont droit à des congés, et l'accumulation de jours peut générer des problèmes de disponibilité à la fin de l'année, période avec davantage de demandes et lors de laquelle les suppressions de ligne seraient plus dommageables.

La société wallonne assure mettre les bouchées doubles pour recruter davantage de personnel. Une réunion avec les syndicats est prévue en août. "Tard", selon la CGSLB.