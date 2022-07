"Un des points de blocage, c’était le manque de dialogue avec les autorités locales " : Rebecq Vivant, le nouveau mouvement

"Rebecq Vivant : 4 villages, 1 voix", c’est le nom du mouvement citoyen qui s’est présenté ce mercredi soir devant le café la Fille de son père. Les huit femmes ont expliqué leur constat de départ, leurs motivations et leurs objectifs, avant d’inviter les Rebecquoises et Rebecquois à les rejoindre.

"Ce mouvement s'est créé suite à des questionnements partagés par plusieurs citoyennes de Rebecq, explique Jessica, l'une des huit membres. Ce n'était pas volontaire, à la base, que ce soit un mouvement porté par des femmes. Le point de départ, c'est qu'on se posait des questions sur différents enjeux et dossier. C'était notre point de jonction. On a organisé des rencontres informelles pour discuter de ce qui nous inquiétait. Ces préoccupations se rejoignaient et un des points de blocage, c'était le manque de dialogue avec les autorités locales."

C'est ce qui les a poussées à se regrouper au sein d'un mouvement citoyen… sans aucune tendance politique. Le but n'étant pas d'y fonder les bases d'une prochaine liste électorale. "Non, notre objectif est de faciliter le dialogue avec les élus communaux et améliorer la démocratie participative, pour que les citoyens soient davantage consultés en amont et que leurs voix soient plus audibles. Le but final étant d'améliorer la qualité de vie à Rebecq."

Catherine, Joëlle, Célie, Jessica, Maurine, Virginie, Martine et Marie-Noëlle aimeraient que la population soit mieux informée. Il faut dire que ce ne sont pas les sujets qui manquent en ce moment, avec notamment la préparation du permis pour l’extension des carrières de Quenast, par Sagrex, l’exploitant. Et toutes les questions de mobilité et des nuisances qui en découlent.

Deux membres ont déjà interpellé le Collège

"Nous voulons préserver le côté rural de notre commune, on aime toutes vivre à Rebecq, nos villages ont beaucoup à offrir en termes de qualité de vie. Il faut préserver ces atouts. On a estimé que c'était le bon moment pour se mobiliser, afin de faire face aux défis urbanistiques, environnementaux et de mobilité", précise Jessica.

Deux des huit membres ont déjà interpellé le Collège communal, lors des deux dernières séances du conseil communal. Une des manières d'obtenir davantage d'informations. Et pour coller au mieux aux inquiétudes des citoyens, le mouvement Rebecq Vivant a lancé un questionnaire sur sa page Facebook. "L'enquête citoyenne a été lancée il y a deux ou trois semaines dans l'idée de récolter les intérêts et points de préoccupations des Rebecquois, dans le cadre des interpellations. Nous voulons être sûres que nos interpellations répondent à de vrais enjeux."

Elles entendent donc rebondir sur les faits d’actualité, afin d’y voir plus clair et d’améliorer la communication entre les citoyens et les élus.

Les membres fondatrices du mouvement estiment déjà représenter pas mal la population, avec leurs différents profils, issus des différents villages. Néanmoins, elles invitent tous ceux qui le désirent à les rejoindre. "Qu'ils soient juste curieux ou déjà impliqués dans les projets. L'objectif est que ces nouveaux membres participent aux réunions de réflexion. On est très ouvert, dans le respect de nos valeurs, inscrites dans notre charte disponible sur notre page."

Déjà présentes dans les commissions, elles souhaitent donc aller encore plus loin, avec un nouvel espace d’expression. Ceux qui désirent rejoindre le mouvement peuvent les contacter sur la page Facebook : Rebecq Vivant.