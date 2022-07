Un rond-point pour récolter des graines : trente plantes sauvages ornent celui du Buston à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le Limalois Yvon Leruth a pris en charge l’aménagement du rond-point du Buston en 2019. Il est situé au pied de l’avenue Demolder à proximité des étangs du Buston. On l’y retrouvait une fois par mois pour conseiller les citoyens soucieux d’aménager chez eux un espace dédié à la nature.

Victime d'un accident, Yvon Leruth a cédé provisoirement le relais à Éric Wodon, de Court-Saint-Étienne : "J'étais actif au rond-point avec Yvon. Je m'occupe de plusieurs endroits. Je fais des tests de plantation de bandes fleuries, avec des plantes annuelles, bisannuelles et des vivaces. L'idée est que la floraison soit la plus longue possible, indique Éric Wodon. Lorsque l'on voit qu'en Allemagne les plantes invasives se sont développées le long des autoroutes avec le déplacement d'air entraîné par les véhicules, je voudrais tester cela avec les bandes fleuries. On voit qu'ici, les plantes sauvages poussent sur les terres de remblais du talus du chemin de fer proche du rond-point".

Il a aussi racheté un terrain à Court-Saint-Étienne, non loin de la Chapelle-aux-Sabots pour faire des essais : "Je plante différentes espèces et je vois ce qui se passe. Un problème est l'envahissement des espaces fleuris par les graminées ".

T’en as de la graine

L'opération "T'en as de la graine" menée au rond-point du Buston par le Plan Communal de Développement de la Nature et la Maison du Développement Durable (MDD) vise à donner des conseils et à permettre aux citoyens de récolter des graines sauvages pour ensemencer leurs jardins, d'autres espaces : "Je vais adopter le rond-point dont je serai responsable. Nous avons ici une trentaine de variétés de plantes, signale Dorothée Hébrant, de la MDD. Je serai présente chaque premier mercredi du mois jusqu'en octobre de 10 h à 13 h. Ce mercredi, nous avons accueilli cinq personnes".

L'activité y est intense. De nombreux insectes se délectent : "Les abeilles trouvent ce qu'il leur faut pour vivre", souligne Éric Wodon.