À Walhain, le prix de location de la salle de la Forge multiplié... par 7

Ceux qui le désiraient pouvaient louer la Forge de Perbais pour la modique somme de 50 euros la journée. Un prix plus que raisonnable afin d’y célébrer un anniversaire, une communion ou autre. Sauf que d’importants travaux ont été réalisés et le collège communal a donc décidé d’adapter les prix à la nouvelle réalité.

"L'ancien tarif était lié à l'état de la Forge avant la rénovation. Il était de 50 euros la journée. Il faut être correct et l'adapter, vu les nouveaux services et le cadre proposé", a expliqué Xavier Dubois, le bourgmestre de Walhain, lors du dernier conseil communal.

Le collège communal s'est basé sur le prix déjà demandé pour le Fenil, la salle de Tourinnes-Saint-Lambert. "D'accord, le Fenil est plus grand, mais la Forge est plus récente et accueillante pour certains types d'activités. Nous partons donc sur le même montant. Et quand le Fenil sera rénové, on se posera également la question de l'actualisation."

C'est donc 350 euros qui sont désormais demandés lorsque les particuliers louent la Forge de Perbais, pour une journée. "Et pour rappel, la gratuité est appliquée pour les associations."

La mesure a été votée à l’unanimité. Il faut dire que d’importants investissements ont été réalisés, avec un chèque de 666.000 euros octroyé par la Région wallonne et 334 000 par la commune de Walhain. Le bâtiment inauguré début mai est en effet méconnaissable. Logique donc d’adapter le prix de la location.