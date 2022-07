Villers-la-Ville : première représentation pour Roméo et Juliette ce soir

C’est ce mardi soir que débutent les représentations de la pièce Roméo et Juliette, le nouveau spectacle théâtral d’été de l’Abbaye de Villers-la-Ville, mis en scène par Thierry Debroux.

L’œuvre la plus connue de William Shakespeare revisitée de manière moderne, emmènera le spectateur dans un spectacle mêlant légèreté, comédie et tragédie. La mise en scène développera l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume.

La pièce se jouera jusqu’au 6 août et les premières représentations se font déjà à guichet fermé ! Plus de temps à perdre si vous voulez assister à ce spectacle sur le site magistral de l’abbaye de Villers-la-Ville.

Plus d'infos sur le site de l'événement.