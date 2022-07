Il a fallu 690000 € pour rénover le recyparc de Tubize

Le recyparc situé au Chemin Massart à Tubize rouvrira ses portes ce lundi 18 juillet a annoncé l’in BW dans un communiqué.

Pour rappel, le recyparc tubizien était fermé depuis le 20 septembre de l’année dernière, afin de réaliser des travaux d’agrandissement et de réaménagement. Quelque 690000 € ont été investis pour ce faire.

" Nous tenons à remercier les habitants de leur patience et espérons que ceux-ci seront heureux de retrouver un recyparc complètement remodelé, plus grand, plus pratique et répondant mieux à leurs attentes", précise l'in BW.

Après les recyparcs d’Ittre et de Perwez, celui de Tubize est le troisième à avoir fait l’objet d’un programme de rénovation.

Au total, 13 des 17 recyparcs seront rénovés, agrandis voire déménagés dans les années qui viennent.

Le recyparc de Nivelles, vu son déménagement, devrait rouvrir courant novembre.

Quant aux recyparcs de Rebecq et Jodoigne, ils seront les suivants à connaître un programme d’agrandissement et de réaménagement. Les travaux devraient débuter début 2023.