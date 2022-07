Du linge de maison transformé en vêtements : l'aventure wavrienne "Valalab" fête ses un an

Un an après les inondations, les commerçants de Wavre se souviennent : "On a nagé pour sortir de notre maison"

Il y a un an, la Dyle sortait de son lit et inondait le centre de Wavre. Le centre-ville est principalement composé de commerces et si certains n’ont pas été trop impactés d’autres au contraire ont vécu un parcours du combattant pour s’en sortir. Témoignages.