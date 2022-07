La piscine de Waterloo : "Nous laissons aux maîtres-nageurs l’appréciation quant à la quantité de personnes pouvant être présentes"

La piscine de Waterloo et son toit ouvrant sont un incontournable lors des canicules.

La chaleur de ces derniers jours n’inspire qu’une envie, celle de faire trempette dans le moindre centimètre carré d’eau.

Dans le Brabant wallon, il n’existe que deux points d’eau extérieurs lorsqu’il fait canicule : la plage de Renipond et la piscine de Waterloo avec son grand toit amovible. Nous nous sommes rendus dans cette dernière, afin d’y prendre la température.

Lorsque l’on arrive à l’entrée, la file d’attente s’amasse le long du mur du bâtiment qui offre un peu d’ombre. Adultes et enfants attendent avec impatience le saint Graal : un demi-bassin olympique bordé par un toboggan géant d’un côté et d’une pelouse avec transats de l’autre.

Une fois à l’intérieur, l’ambiance est vacancière. Le monde est moins impressionnant que la file d’attente à l’entrée, ce qui rend l’endroit plutôt calme et agréable pour une piscine publique.

Une piscine ouverte à tous

"Le matin, nous accueillons principalement les groupes de stages, car nous avons moins de clients et l'après-midi, c'est pleinement ouvert pour les clients, que ce soit des Waterlootois ou non. La seule différence réside dans le prix : 4,10 € pour un adulte n'habitant pas Waterloo et 3,30 € pour un Waterlootois", explique Patrick Stellamans, coordinateur des activités de la piscine.

"Contrairement à d’autres années, avant le Covid, nous n’avons pas encore dû refuser du monde. Nous laissons aux maîtres-nageurs l’appréciation quant à la quantité de personnes pouvant être présentes sans qu’il n’y ait de danger au niveau sécurité."

Trois maîtres-nageurs sont présents en permanence autour de la piscine. Munis de talkie-walkies, ces derniers peuvent appeler leurs collègues en renfort à n'importe quel moment. "Le public est très respectueux et il n'y a généralement pas de débordement", explique l'un d'eux.

Permettre au plus grand nombre de profiter

La piscine est ouverte de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h. "L'idée, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter. La coupure du midi sert donc à diviser la journée entre le public du matin et le public de l'après-midi."

De plus, l'affluence oblige le personnel à nettoyer l'infrastructure deux fois par jour. "Nos équipes nettoient les cabines et les pelouses sur le temps de midi. Le fond du bassin est également aspiré sur l'heure de pause, car les gens vont de la pelouse au bassin, ce qui engendre plus d'entretien."

"Du point de vue de l'hygiène, il est essentiel de nettoyer le bassin et les cabines deux fois par jour", ajoute le responsable du bassin.

Attention, le bonnet reste obligatoire.