Sans Collier : déjà 1 000 animaux accueillis à Perwez : "On a l'impression de travailler dans le vide" Le refuge affiche complet et la situation empire par rapport aux autres années. Pierric Brison ©Sans Collier

Le jour du dépassement de la Terre, où toutes les ressources naturelles ont été épuisées, intervient toujours plus tôt. Du côté du refuge Sans Collier, l'indicateur est le 1 000e animal accueilli depuis le début de l'année. Et ce triste événement, il a eu lieu ce mardi 19 juillet. Soit deux semaines plus tôt qu'en 2021. "Chaque...