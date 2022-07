Aux origines, existait le domaine : histoire de la rue de Fauconval

Les jardins du Koru pour s’évader à Ramillies : « On a décidé d’individualiser au maximum les services pour offrir un moment privilégié »

Avec ce service, l’hôtel ramillois permet de vivre un moment agréable hors du temps où vos proches vous croiront au bout du monde. Cela sent bon les vacances derrière le portail d’entrée du Koru Hôtel. Lieu d’exception en Brabant wallon, dans un cadre verdoyant, cet hôtel situé à Autre-Eglise (Ramillies) vous emporte à des milliers de kilomètres par son décor et son ambiance. Doté de 3 étoiles (supérieur), l’hôtel dispose de sept chambres. Les lieux sont également vantés pour son jardin, son plan d’eau et ses cascades. Quelques clichés pris sur la terrasse et vos proches vous croiront de l’autre côté de la carte du monde... Les dernières formules proposées par l’établissement, fort de son expérience lors de la crise sanitaire, renforce encore ce sentiment comme le confirment Bernadette Van Empel, propriétaire des lieux. « Le Covid a fait en sorte que nous repensions pas mal de choses. On a décidé d’individualiser au maximum les services pour offrir un moment privilégié, tout en garantissant au maximum les règles de sécurité. » (...)