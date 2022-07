Accueil Régions Brabant wallon Condamné pour harcèlement, coups volontaires et menaces, il prenait ses conditions par-dessus la jambe Un an d’emprisonnement ferme pour ne pas avoir saisi la chance laissée par le tribunal, qui avait accordé un sursis probatoire en janvier 2021. Vincent Fifi ©EdA - Illustration

Suite à des faits de harcèlement, coups volontaires et menaces envers la mère de son enfant, un quadragénaire de Chaumont-Gistoux s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il y a un an et demi. Il a écopé à l’époque...