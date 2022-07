Le nouveau rêve de Madame Clown : glacier artisanal

Daphné Robin égaie le quotidien avec son école de clown, qui en a formé des talents ! Mais avec le temps qui passe, d’autres rêves méritent, eux aussi, d’être réalisés.

Alors, Madame Clown s’est souvenue que, plus jeune, elle avait adoré ses quelques années passées chez un glacier. Une activité qui a toujours germé dans un coin de sa tête. Et comme monsieur, lui aussi, avait l’envie, après de nombreuses années passées comme bûcheron, le couple a décidé de suivre une formation à l’IFAPME pour ouvrir un commerce de glaces artisanales.

Voilà comment sont nées, dans les lieux où se déroule l'école des clowns, les glaces de Madame Clown. "On veille à proposer des produits avec du goût, grâce à des producteurs locaux. C'est notre volonté et c'est aussi pourquoi, au départ, nous préférons nous limiter à quelques parfums." Les petits morceaux de cuberdon dans la glace du même nom, c'est juste une tuerie. Le melon est un régal. Et c'est ainsi pour tous les produits proposés. "Nous allons proposer d'autres parfums au fur et à mesure mais on ne souhaitait pas brûler les étapes."

Il est possible de savourer sa glace sur place, dans le salon de dégustation, sans oublier le petit jardin et la terrasse. Le glacier est situé au centre de Grez-Doiceau, au n°25 de la rue Henri Lecapitaine.