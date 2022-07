Accueil Régions Brabant wallon Recrudescence des incivilités à Jodoigne: "N’ayons pas peur de montrer les dents" Face à la recrudescence des incivilités, Jean-Paul Wahl plaide pour que soit menée une campagne de sensibilisation. Laurent Saublens ©EDA

"Le problème des déchets et des incivilités à Jodoigne? Il est réel!" Ancien bourgmestre, conseiller communal, Jean-Paul Wahl (MR) a déjà été à l'origine de plusieurs "sorties" sur la problématique des déchets dans sa ville. Comme bien d'autres, il a vu les récentes publications sur les réseaux sociaux et il ne veut pas fermer les yeux. "Lorsque j'étais bourgmestre, en 2010, j'ai déclaré lors de la présentation du budget que la ville était dégueulasse et...