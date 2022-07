Accueil Régions Brabant wallon Vandalisme au parc canin de Jodoigne : "Oui, les caméras fonctionnent," mais "la portée ne permet pas d’avoir une bonne vision" Récemment, des actes de dégradations et de vandalisme ont été à déplorer. Contrairement aux rumeurs, le système vidéo est actif mais sera renforcé. Laurent Saublens ©DR.

À chaque fois que des actes malveillants sont commis, les débats s’animent sur les réseaux sociaux. C’est parfois très gratuit et sans réel intérêt, parfois plus constructif et cela permet de faire évoluer les choses. À Jodoigne, le parc communal a été rénové il n’y a pas très longtemps. Un investissement judicieux avec...