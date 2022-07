Bierges en fête ces 30 et 31 juillet

Le comité des fêtes de Bierges a concocté un programme très festif pour les deux jours de sa traditionnelle fête de village. Ce samedi 30 juillet sont prévus : à 18 h, dépôt de fleurs au monument aux morts par les associations patriotiques et les autorités ; à 18 h 30, apéro sur les pelouses du centre Jules Collette ; à 19 h 45, au même endroit, garden-party et barbecue (20 €), puis soirée dansante. Ce dimanche 31 juillet, une brocante est organisée sur le parking du complexe Jules Collette. À partir de 10 h, des activités et animations familiales sont prévues (randonnées à vélo, tournoi de pétanque, bar, ambiance musicale).