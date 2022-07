Accueil Régions Brabant wallon Nivelles: Clownmania prépare son grand retour en 2023 Clownmania a animé Nivelles Village mercredi sur la Grand-Place de Nivelles. Vincent Fifi

Clownmania est le plus grand festival en Belgique consacré à l’art du clown. Après être passé par Genappe, il s’est établi en terre aclote et l’objectif des organisateurs est d’investir le centre-ville, une fois par an, pour proposer des spectacles au Waux-Hall ou sous...