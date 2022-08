Un mois de chantier sur la ligne ferroviaire Bruxelles-Mons entre Braine-le-Comte et Hal

Infrabel a présenté lundi le chantier de rénovation de l'infrastructure ferroviaire entre Braine-le-Comte et Hal, sur la ligne 96 reliant Bruxelles-Midi à Mons et Quévy. La circulation des trains est interrompue sur la ligne, dans les deux sens, depuis le 30 juillet et jusqu'au 29 août.

Le chantier est destiné à renouveler certaines parties de l'infrastructure, notamment des traverses arrivées en fin de vie et six ponts qui doivent être entretenus. Ces ponts ont été construits en 1840, à la création de la ligne de Bruxelles vers Mons et la France. Selon Infrabel, ils font l'objet de travaux d'entretien tous les cinquante ans.

Le chantier, réalisé en concertation avec la SNCB, représente un investissement de quelque 11 millions d'euros. Des navettes de bus assurent la liaison entre les gares de Hal et Braine-le-Comte pendant toute la durée des travaux.