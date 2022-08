Avis de recherche: un Tubizien disparu depuis ce lundi

Guy Romainville (88 ans) a quitté lundi la résidence Neuve Cour et ne s’est plus manifesté depuis.

Le parquet du Brabant wallon a lancé ce mardi l’avis de recherche qui suit.

Ce lundi 1eraoût, vers 15 h, Guy Romainville, un homme âgé de 88 ans, a quitté la résidence Neuve Cour, située rue Neuve Cour, à Tubize, et ne s’est plus manifesté ensuite. L’octogénaire mesure 1 m 75 et est de corpulence très mince. Il a de courts cheveux grisonnants, les yeux bruns, une moustache et une barbe naissante. Il porte de temps en temps des lunettes de vue. Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Toute personne qui aurait aperçu Guy Romainville ou connaîtrait l’endroit où il se trouve, est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via www.police.be. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis est disponible sur.