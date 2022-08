Accueil Régions Brabant wallon Un régime alimentaire équilibré pour les insectes pollinisateurs : l’UCLouvain mène une recherche sur la composition chimique des pollens Les insectes pollinisateurs aussi ont besoin de manger "équilibré". L’UCLouvain a lancé une recherche pour contrer le déclin du nombre et de la diversité des pollinisateurs. Guillaume Laasman ©DR.

Une équipe de scientifiques et d'étudiants de l'UCLouvain collecte le pollen de plus d'une centaine d'espèces de plantes à fleurs et en étudie la composition chimique. Dirigée par Anne-Laure Jacquemart, professeure à la Faculté des bioingénieurs et chercheuse au Earth and Life Institute, l'étude a débuté en 2020. L'hypothèse : toutes les espèces de fleurs n'offrent pas les mêmes ressources alimentaires aux insectes pollinisateurs, la valeur nutritionnelle des pollens varie. Ainsi, un pollinisateur – abeilles et bourdons dans le cas de l'étude – collectera différents pollens pour procurer à la colonie et aux larves...