De nouvelles habitudes à prendre à la piscine de Nivelles

La caisse permettant de payer l’entrée à la piscine est désormais transférée à la cafétéria, qui sera dès lors ouverte de manière plus large.

Depuis la rénovation en profondeur du bassin, terminée en 2017, les utilisateurs de la piscine de Nivelles avaient pris l’habitude de payer à la caisse située au fond du couloir d’entrée. La Régie communale autonome des sports (RCA) a cependant changé d’optique et, après un temps d’essai, vient de décider de rassembler deux fonctions en une au sein du bâtiment: la caisse est désormais transférée à la cafétéria de la piscine, dont les baies donnent sur le bassin.

"Le seul service public ouvert 7 jours sur 7"

Cette cafétéria sera donc ouverte en permanence, avec l’espoir peut-être d’un peu plus de succès pour sa fréquentation puisqu’actuellement, elle fonctionne surtout durant les horaires de l’école de natation. Une équipe de quatre personnes est prévue pour assurer cette ouverture élargie. Rappelons que la piscine aclote est ouverte de 8 h à 18 h le week-end, et de 8 h à 21 h 30 en semaine.

"C'est le seul service public ouvert 7 jours sur 7 à Nivelles , glisse Germain Dalne, président de la RCA et échevin des Sports. J'en profite pour saluer l'énorme travail du personnel, qui nous permet d'ajouter diverses animations pour faire vivre cette piscine et d'augmenter sa fréquentation."

Le nombre de nageurs est en effet orienté à la hausse. Alors qu’en juillet 2021, les responsables avaient comptabilisé environ 7 500 entrées individuelles (hors stage et plaine de vacances, donc), on est passé à 7 800 sur la même période cette année. La recherche d’un peu de fraîcheur en ces temps de canicule n’y est sans doute pas pour rien. Alors qu’on tourne quotidiennement aux environs de 300 entrées pour une journée de semaine «normale», ce sont près de 450 nageurs, dont pas mal de parents ou grands-parents avec enfants, qui sont venus piquer une tête mercredi lors du pic de chaleur.

"Notre cuve en inox est devenue une image de marque"

Mais de manière générale, le nombre d’entrées est en constante évolution. Des sondages réalisés par la RCA auprès des utilisateurs montrent que la gentillesse du personnel est appréciée, tout comme la propreté des vestiaires et du bassin.

"Le respect des protocoles à certains moments du Covid, quand aller à la piscine était pratiquement la seule manière de faire du sport en intérieur, nous a servi de publicité , constate le directeur, Dimitri Balleriaux. Et notre cuve en inox est devenue une image de marque: un robot la nettoie chaque nuit et le matin, le personnel se charge des filtres et du nettoyage des abords du bassin."