La G-Move de retour en mode futuriste à Grez-Doiceau

Todiefor, Calumny, DJ Fuxa et DJ Lilo sont annoncés, parmi d’autres, les 26 et 27 août pour la G-Move, au hall sportif de Grez-Doiceau.

Deux ans plus tard, la G-Move fait son come-back. Le thème de cette édition, qui se déroulera les 26 et 27 août au centre sportif: La Matrice. "Un thème futuriste, avec un regard sur l'avenir qui sera mis en valeur grâce à une décoration particulière sur le site de l'événement", annoncent les organisateurs.

Ces derniers n'ont pas fait les choses à moitié pour attirer le public. "Cette édition 2022 accueillera de grands noms, notamment Todiefor, la pépite belge, l'un des meilleurs DJ du pays", selon Olivier Renoirt, le président de l'ASBL G-Move. Le samedi, la compétition sera justement très relevée entre les spécialistes de la discipline, avec la présence également de DJ Furax, Dave Lambert (résident au club Versus), Mondello'G, très suivi sur les réseaux sociaux, Calumny, DJ Flash et Jay Dunhamn. Avec à chaque fois des styles très variés, sur les trois scènes: la mainstage EDM, commercial et R'n'B, la scène ouverte pour l'électro et la chill deep-house. "Le tout animé par 15 DJ confirmés."

La veille, le vendredi 26 août, l'ambiance sera plus rétro. "Avec notamment DJ Lilo, le DJ officiel de Nostalgie et sa Soul Party. Il fera danser les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Avec également trois scènes: une années 80, une années 90 et puis la troisième plus funky-disco."Et ce ne seront pas moins de 10 DJ qui se relaieront.

Le jeune public n'a pas été oublié par les organisateurs, avec la G-Boom, qui sera à nouveau gratuite. "Elle accueillera les enfants de 4 à 12 ans, de 13 h à 17 h, le samedi. DJ, magiciens, danseurs, châteaux gonflables, tout est prévu pour leur faire passer un moment inoubliable", glissent-ils.

Au total, pas moins de 4 000 festivaliers sont attendus. Et les membres de l'ASBL grézienne souhaitent leur assurer un retour en toute sécurité. "Les fêtards seront raccompagnés gratuitement à leur domicile le samedi soir, grâce à la G-Vroom. Un projet mené avec succès par une équipe de parents bénévoles, en collaboration avec Car Avenue, concessionnaire Toyota de la région. Avec cette initiative, la G-Move s'est vue remettre le label Back Safe par l'agence wallonne pour la sécurité routière, pour la première fois en Brabant wallon."

Toutes les informations et préventes sont accessibles sur la page Facebook G-Move.