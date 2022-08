Piscine de Nivelles : Une augmentation des tarifs "en réflexion"

Aujourd'hui, le prix d'entrée à la piscine est fixé à 4€ pour les Nivellois et 5€ pour les non-Nivellois, tandis qu'il est à 3€ (ou 3,5€) pour les moins de 12 ans. Tous types d'utilisateurs confondus, le bassin accueille environ 1 000 nageurs par jour. Et à l'heure où il est question partout d'une explosion des coûts énergétiques, les responsables ne cachent pas qu'une augmentation des tarifs est "en réflexion".

Jusqu’à la fin de cette année, la RCA bénéficie pour l’énergie du tarif fixe d’un contrat-cadre conclu antérieurement, mais ce ne sera plus le cas en 2023. Il est difficile de prévoir avec certitude quels seront les prix à ce moment-là, mais il est assez clair qu’ils seront bien plus élevés.

Des simulations ont été faites et il est question, avec toutes les réserves d’usage, que le montant annuel de 57 000€ payé actuellement pour le gaz puisse monter à 175 000€, et les 60 000€ pour l’électricité à plus de 95 000€. Ce qui fait évidemment une sacrée différence dans le budget de fonctionnement.

"La fermeture n'est pas du tout une option: vu la hauteur de l'investissement pour la rénovation et le service que rend notre piscine à la population, aux clubs et aux écoles, il n'est pas question de cela , assure l'échevin des Sports, Germain Dalne. On sait bien qu'une piscine n'est jamais rentable, mais il faut qu'elle soit soutenable. On travaille déjà depuis longtemps pour accroître la fréquentation et la réflexion pour une augmentation du prix d'entrée est aujourd'hui sur la table. De toute façon, pour boucler le budget, soit on joue sur les tarifs, soit on augmente le subside de la Ville, ce qui revient à utiliser les impôts des Nivellois. Alors que la piscine n'est pas utilisée que par des habitants de Nivelles."