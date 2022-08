Interpellé sur l'E411 à hauteur de Perwez avec 3 kg d'héroïne : un an de prison

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Suleyman Y., un habitant de Knutange, en Lorraine française, à un an d'emprisonnement et à une amende de 8.000 euros, avec un sursis de trois ans pour la moitié de l'emprisonnement et les trois quarts de l'amende. Le trentenaire avait été intercepté par la police de la route, le 13 mai dernier sur l'autoroute E411 à hauteur de Perwez. Des pains d'héroïne pour un poids total d'un peu plus de 3 kg étaient dissimulés dans les portières et à l'arrière de la boite à gants de son véhicule. Il avait pris la drogue en charge aux Pays-Bas, et devait la ramener à des tiers à Metz.

C'est la vitesse élevée à laquelle roulait le véhicule du prévenu - la voiture appartenait en réalité à sa mère - qui a incité les policiers à l'intercepter. En voyant le comportement paniqué de l'intéressé, les agents ont regardé de près l'intérieur de la voiture. Le cache d'une portière était mal fixé et plusieurs pains d'héroïne étaient dissimulés derrière. D'autres pains ont par ailleurs été trouvés à l'arrière de la boite à gants.

Devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait expliqué qu'il n'était pas consommateur de ce genre de drogue mais que cumulant deux métiers au noir, il voulait plus d'argent pour pouvoir se marier. Il a donc répondu positivement à une proposition de tiers, qui lui ont demandé d'aller chercher de la drogue aux Pays-Bas pour la ramener en France en traversant la Belgique.

"C'est classique, mon client est ce qu'on appelle une mule: il est incarcéré depuis la mi-mai et il ne fait aucun doute que d'autres ont repris son rôle", avait plaidé l'avocat de la défense.

Dans le jugement rendu mercredi, le tribunal concède que le prévenu n'est que le maillon d'une chaîne, mais il souligne qu'il a participé sans esprit critique à un trafic de stupéfiants, alors que la consommation du type de drogue qu'il a accepté de transporter constitue un fléau majeur de santé publique.