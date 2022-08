Travaux d’asphaltage sur le boulevard de Lauzelle à Louvain-la-Neuve du 11 au 31 août

L’entreprise Willemen Infra de Fleurus va procéder à l’asphaltage d’une partie du boulevard de Lauzelle, à Louvain-la-Neuve, du 11 au 31 août. Les premiers jours seront consacrés à des travaux préparatoires. Et à partir du 16 août, le chantier aura des conséquences sur la circulation. Des mesures seront prises et des déviations mises en place pour que la circulation soit la meilleure possible pendant la durée des travaux.

Du 16 au 23 août, vers la N 4

Du 16 au 23 août, le chantier se fera sur le boulevard, entre le rond-point du Bauloy et l’ancien terrain de rugby dans le sens vers la N 4.

Un sens unique sera instauré à l’avenue des Justes, dans le sens vers le boulevard de Lauzelle (dans le tronçon compris entre le carrefour avec la rue du Berger et le rond-point du Bauloy).

Dans le prolongement, un sens unique sera instauré au boulevard de Lauzelle, dans le sens vers la N 4 (dans le tronçon compris entre le rond-point du Bauloy et le carrefour avec la rue de l’Invasion).

Les véhicules qui circulent sur le boulevard de Lauzelle en venant de la N 4 et qui se dirigent vers le centre d’Ottignies seront déviés par la rue de l’Invasion et la chaussée de la Croix.

L’accès au boulevard de Lauzelle sera interdit à tout conducteur en venant de la rue de l’Invasion.

Pour la section de la rue de l’Invasion située du côté du château d’eau, une déviation sera fléchée par la rue Haute, l’avenue des Quatre Bonniers et la route de Blocry (la barrière rue Haute sera ouverte). Pour la section de la rue de l’Invasion située du côté du restaurant "Chavignol", une déviation sera fléchée par la chaussée de la Croix et l’avenue des Justes.

La rue de l’Invasion sera décrétée en circulation locale et cul-de-sac à partir du rond-point de la chaussée de la Croix/ avenue des Justes/ rue de la Chapelle.

En venant de la N 25, l’accès à la bretelle de sortie Louvain-la-Neuve Nord de la N 238 (le pont du Pape) sera interdit. Une déviation sera fléchée par la bretelle de sortie suivante (Ottignies, rond-point de l’avenue des Droits de l’Homme/Masaya), où les véhicules pourront rebrousser chemin.

L’accès à la bretelle d’entrée de la N 238 en direction de la N 25 (pont du Pape) sera interdit.

L’accès au rond-point de l’avenue des Justes-boulevard de Lauzelle sera interdit par la rue du Bauloy. Une déviation sera fléchée par la rue de la Chapelle et l’avenue des Justes.

Du 24 au 31 août, vers le centre d’Ottignies

Du 24 au 31 août, les travaux seront localisés dans l’autre sens (vers le centre d’Ottignies), entre l’ancien terrain de rugby et le rond-point du Bauloy.

Le trafic boulevard de Lauzelle sera régulé par des feux, dans le tronçon compris entre le carrefour avec la rue de l’Invasion et le rond-point du Bauloy.

Le carrefour rue de l’Invasion (côté restaurant "Chavignol") sera barré à la circulation à hauteur du boulevard de Lauzelle.

La rue de l’Invasion sera décrétée en circulation locale et en cul-de-sac à partir du rond-point de la chaussée de la Croix/ avenue des Justes/ rue de la Chapelle.

En venant de la N 25, l’accès à la bretelle de sortie Louvain-la-Neuve Nord de la N 238 (le pont du Pape) sera interdit. Une déviation sera fléchée en amont, via la bretelle de sortie Louvain-la-Neuve Centre de la N 238, le boulevard André Oleffe, l’Anneau Central Sud, la Traverse Magenta, l’Anneau Central Nord et le boulevard du Nord.

En venant de Wavre, l’accès à la bretelle de sortie Louvain-la-Neuve Nord (pont du Pape) sera interdit. Une déviation sera fléchée via la bretelle de sortie Louvain-la-Neuve Centre de la N 238, le boulevard André Oleffe, l’Anneau Central Sud, la Traverse Magenta, l’Anneau Central Nord et le boulevard du Nord.