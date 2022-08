La Roller Bike Parade de Wavre aura lieu le dimanche 21 août

Annulée l’an dernier pour cause d’intempéries, la Roller Bike Parade aura bien lieu cette année. Le rendez-vous, fixé au dimanche 21 août, est ouvert aux rollers, vélos, skateboards, monowheels, longboards, trottinettes, etc. Deux parcours : 5 km (pour les débutants) et 15 km (pour les plus sportifs).

Participation gratuite. Il est conseillé de s’équiper de protections (casque, genouillères, etc.) ainsi que de quoi s’hydrater. Le rassemblement se fera place Cardinal Mercier, à 14 h 30 pour un départ à 15 h. En cas d’intempéries ou pour des raisons de sécurité, l’organisation peut annuler la parade.