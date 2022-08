Accueil Régions Brabant wallon Recrudescence de vols à Ramillies : "nous invitons à accroître votre vigilance" La commune brabançonne invite la population à contacter le 112 dès que l’on constate des agissements suspects. Laurent Saublens ©Belga

Avec l'été et les enfants en vacances, la population a plutôt tendance à vivre de manière plus cool mais les cambrioleurs ne se privent pas pour jouer de vilains tours. Le bourgmestre de Ramillies, Jean-Jacques Mathy, lance un appel à la vigilance car, comme lui a signalé la zone de police Brabant wallon Est, on assiste actuellement...