Retour à la tradition pour le 15 août à Perwez Une cérémonie aura lieu lundi pour célébrer les 270 ans de la chapelle de Malèves. Pierric Brison

"Des nouveautés au programme? Mais non. Notre volonté pour le retour de la fête du 15 août, c'est de renouer avec la tradition", répond Céline Libert, présidente du Comité du 15 août de Malèves. Dès ce vendredi et jusqu'à lundi inclus, le village vivra au rythme de diverses activités composant un programme autrement plus complet que ces deux dernières années,...