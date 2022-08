Trente-trois mois de prison pour une série de vols dans la région d'Orp-Jauche et Hannut

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Florian S, un jeune homme hébergé par sa grand-mère à Orp-Jauche, à 30 mois pour une série de vols, et à trois mois supplémentaires pour détention d'arme. Deux co-prévenus, Harold B. et Pierre G., s'en tirent avec des peines de travail de respectivement 200 et 80 heures. Ils étaient poursuivis pour une série de méfaits, allant du vol simple à l'extorsion, commis en quelques mois dans la région d'Orp-Jauche et de Hannut.

À l'audience, le ministère public avait précisé que le comportement de Florian S. causait des tensions dans le village de Folx-lez-Caves: le jeune homme prend ce dont il a envie en entrant dans les voitures qui ne sont pas verrouillées, ou les maisons dont la porte n'est pas fermée. Les habitants ont désormais pris l'habitude de tout fermer alors que ce n'était pas le cas auparavant, et la petite bande a alors entrepris de visiter les abris de jardin.

Le 24 août 2021, une voiture avait été retrouvée embourbée dans un chemin de campagne et elle était remplies d'objets volés à divers endroits. Le véhicule appartenait à Harold B. L'utilisation de cette voiture avait permis aux voleurs d'étendre leur rayon d'action jusqu'à Hannut.

Alors que Florian S. n'était pas venu se défendre à l'audience, le ministère public avait indiqué qu'il avait profité d'une interruption de peine et de l'attente d'un bracelet électronique pour continuer à commettre des méfaits, et ne plus résider où il est censé vivre pour bénéficier de cette surveillance électronique. "Les seuls moments durant lesquels il arrête de voler, c'est lorsqu'il est en prison", avait glissé la substitut dans son réquisitoire.