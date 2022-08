Accueil Régions Brabant wallon Sortie 10 à Walhain: la caverne d’Ali Baba en mode BW Lorsqu’une commissaire-priseure rencontre une antiquaire, leurs sourires sont au diapason. L’experte, Catherine Dessain, nous amène dans un de ses magasins coup de cœur : "Sortie 10" à Walhain. Ariane Bilteryst ©EDA

Les magasins d’antiquité ne sont pas légion en Brabant wallon, mais celui de Cécile Opfergelt et son compagnon Bernard Buslain à Walhain, "Sortie 10", vaut son pesant d’or. Intérieur et extérieur regorgent de mobilier, sculptures et curiosités qui valorisent les vieux murs de brique de la grange. Un constat...