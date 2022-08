Entre Lasne et Maransart, une ferme-friterie aux produits bien de chez nous

Début août, l’annonce est faite : la friterie du Saule ouvre ses portes dans le magnifique cadre de la ferme d’Hannotelet située entre Maransart et Lasne. Une idée qui cogite dans la tête de Benoît Decoene, propriétaire de la ferme avec son frère, depuis bien longtemps. Le projet a mis quatre ans à se réaliser, tant l’obtention des permis a été un véritable chemin de croix.

Un véritable champ de bataille

La ferme d'Hannotelet appartient depuis trois générations à la famille Decoene. "Mon grand-père a acheté la ferme juste après la guerre en 1946. Mon père et mon oncle ont racheté des terrains en 1981 et depuis 1997, mon frère et moi formons la nouvelle génération."

Depuis tout jeune, Benoît rêve d'ouvrir une friterie. C'est lorsque le champ de bataille a été élargi et que ses terrains ont été classés "non-bâtissables" que le projet s'est accéléré. "Il a fallu se prémunir, car aujourd'hui, un fermier compte sur ses parcelles bâtissables pour récupérer de l'argent en temps de disette. Il a donc fallu trouver d'autres sources de revenus." En effet, un terrain classé au patrimoine signifie une véritable perte de valeur foncière pour un fermier, car ce dernier se retrouve privé de pouvoir faire quoi que ce soit de son terrain.

Une fois le projet lancé, il a fallu au fermier quatre ans pour obtenir les différents permis nécessaires. "Ce sont les mêmes qui acceptent que nos terrains soient privatisés et qui nous mettent des bâtons dans les roues pour obtenir des autorisations nécessaires au lancement d'une nouvelle activité."

Benoît Decoene a également dû faire face à certains détracteurs qui ne voulaient pas voir une friterie s'installer dans le paysage. "On nous a dit qu'on allait détruire le paysage, or, mis à part les quelques parasols en été, rien n'a vraiment changé lorsque l'on regarde la ferme depuis la route."

Ces années d’attente n’ont pas été sans conséquence avec l’inflation et l’augmentation du prix des matériaux.

Le terroir à toutes les sauces

L'idée fondatrice du projet, c'était d'utiliser au maximum les produits d'élevage de la ferme pour constituer la carte de la friterie. "Nous sommes allés voir les industriels afin de voir comment nous pourrions faire pour transformer notre production en produits de snack. Chose impossible, car la production est trop globale. Nous avons donc décidé de garder des produits de friterie classique, mais également de proposer notre propre production."

Pour ce faire, Benoît envoie ses bêtes à l'abattoir, ensuite une fois la viande récupérée, celle-ci est transformée par une petite coopérative nommée "En direct de mon élevage" situé à Perwez.

Pour ce qui est des boissons, on retrouve la Lutgarde qui vient de… Lasne ! Les bulles viennent, elles, du domaine de Glabais, à quelques minutes de là. "J'ai dit aux jeunes de la brasserie de mettre de l'eau en bouteille, comme ça la carte sera vraiment complète !"

Aujourd'hui, Benoît est heureux, la friterie fait carton plein depuis son ouverture. "C'est magnifique ce qui se passe. Bien sûr l'attrait principal actuellement, c'est la terrasse, mais on a deux belles salles intérieures pour l'hiver."

Ce qui est certain, c’est que de la carte à la table en rondins, tout est fait ici avec le cœur et à la main. La friterie est ouverte du mardi au dimanche de 11h45 à 14h et de 18h à 21h.