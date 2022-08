Accueil Régions Brabant wallon "Ceux de Clabecq", un film français sur les forges : "j’ai choisi de n’interroger que les anciens ouvriers" Le film documentaire de Marine Rainjonneau a été sélectionné dans un festival tunisien. Pierric Brison

Complètement improbable : une Toulousaine qui réalise son premier film à propos des ouvriers des forges de Clabecq et notamment des grèves de 96 et 97, alors qu’elle n’avait que 2 à 3 ans au moment des faits. Et pourtant, le...