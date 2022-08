Ittre : on fête les 190 ans du canal Charleroi-Bruxelles sur l’écluse

Durant les deux premiers week-ends de septembre, l’écluse d’Ittre sera le théâtre de festivités afin de célébrer le 190e anniversaire du canal Charleroi-Bruxelles. De nombreux événements et activités y seront organisés : balades à pied, en bateau, concerts, cours collectifs, mais aussi des initiations au ski nautique, au paddle ou à la voile. On y retrouvera également une exposition intitulée “Un canal au bout du jardin”.

Un week-end qui se terminera avec un événement phare : la seconde édition du festival Ittre se jette à l’eau le 11 septembre. Un festival pas comme les autres puisque ce ne sont pas moins de 9 bateaux qui emmèneront 18 musiciens au milieu du canal sous forme de scènes flottantes afin d’offrir une prestation hors normes durant toute l’après-midi.

Jazz, musique orientale, cornemuse, guitare, contrebasse ou encore violon, taquinophone, et accordéon vous emmèneront aux quatre coins du monde pour une série de concerts, unique en son genre. Le concert de clôture sera donné par le groupe de Fanfoireux sur le site de l’écluse.

Si l'entrée sur le site et la plupart des activités sont gratuites, il faudra compter 2,50 € pour le tour à bord du voilier Eloa, 5,50 € pour la balade à poney et 12 € pour l'entrée du festival. Les billets sont disponibles par Internet.

Rendez-vous donc, les week-ends du 3 et 4 septembre et du 10 et 11 septembre à l’écluse 5F d’Ittre.